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США просили Україну не бити по Москві цими днями: джерело назвало причину

18:05 25.08.2026 Вт
1 хв
Що змусило союзників висунути Києву несподівану вимогу?
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
США просили Україну не бити по Москві цими днями: джерело назвало причину Фото: Джон Реткліфф (Getty Images)
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Вашингтон звертався до Києва з проханням утриматись від ударів по Москві.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За його словами, США звертались до України з проханням не атакувати Москву цими днями, у зв'язку з тим, що там перебуватиме делегація американських високопосадовців.

Нагадаємо, сьогодні до Москви прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський літак приземлився в аеропорту "Внуково", після чого столицею РФ проїхав кортеж із дипломатичними номерами США.

За даними Flightradar24, літак прилетів із Риги. Мета візиту американської делегації та склад пасажирів наразі невідомі.

У Кремлі заявили, що нібито не мають інформації про приліт американського борта. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також сказав, що зустрічей із представниками Білого дому не планувалося.

Зазначимо, завдяки сервісу для відстеження польотів літаків у режимі реального часу стало відомо, що йдеться про американський Boeing C-17 Globemaster III. Також став відомим його бортовий номер - RCH4555.

Літак, який прилетів до Москви, прибув до Риги 23 серпня з авіабази Ендрюс (штат Меріленд) - бази, звідки вилітають літаки президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців.

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