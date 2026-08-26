Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о результатах визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "Вы слушали".
По словам Пескова, глава ЦРУ встретился с представителями российских спецслужб, однако не уточнил, каких именно.
"Могу вам сказать, что никаких встреч с президентом России (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) не было. Это все, что я могу сказать по этому поводу", - заявил спикер Кремля.
Также он добавил, что Путину сразу докладывают обо всех деталях контактов с Рэтклиффом.
На этом фоне Песков заверил, что контакты по линии спецслужб являются "положительным явлением".
Спикер российского диктатора отметил, что диалог между странами на этом уровне продолжается даже в сложные периоды двусторонних отношений.
"Но каким образом это повлияет на выход наших двусторонних отношений из глубокого кризиса , в котором они находятся, пока говорить рано", - добавил спикер Кремля.
Что интересно, Песков отказался раскрывать основные темы переговоров главы ЦРУ с российскими спецслужбами.
25 августа в российской столице приземлился американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III.
В этот же день стало известно, что в Москву прибыл директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф.
Источник РБК-Украина рассказал, что Штаты попросили Украину не бить по столице РФ в ближайшие дни из-за визита высокопоставленной американской делегации.
Визит главы ЦРУ может быть связан с тем, что США получили разведывательные данные о ранней подготовке России к мобилизации и планах "проверить решительность НАТО".
В комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко объяснил, зачем директор ЦРУ Рэтклифф мог тайно прилететь в Москву.