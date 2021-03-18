У Путина резко отреагировали на слова Байдена об "убийце"

В Кремле назвали высказывания президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине "очень плохими". Он его назвал убийцей.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
По его словам, Байден однозначно не хочет налаживать отношения с Россией.
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", - заявил Песков.
При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского президента.
"Не могу вам точно сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
Отметим, президент США Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.
После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена будет применять к России совсем другой подход, чем администрация Дональда Трампа.
Отметим, Министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций.