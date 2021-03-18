У Путина резко отреагировали на слова Байдена об "убийце"

По его словам, Байден однозначно не хочет налаживать отношения с Россией.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", - заявил Песков.

При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского президента.

"Не могу вам точно сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Отметим, президент США Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.