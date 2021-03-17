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Байден будет "прямолинейно" действовать в отношении России, - Белый дом

Новина українською → Вашингтон, Среда 17 марта 2021 21:56
Байден будет "прямолинейно" действовать в отношении России, - Белый дом Фото: Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США Джо Байдена будет применять к России совсем другой подход, чем администрация Дональда Трампа. Администрация Байдена будет действовать "прямолинейно".

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Белом доме пообещали, что новая администрация США будет вести себя "прямолинейно" с Россией в тех вопросах, которые вызывают обеспокоенность у Вашингтона.

"Наша администрация будет применять другой подход к России, чем предыдущая администрация. Россияне будут отвечать за свои действия. Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность", - заявила Псаки.

Напомним, до этого президент США Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года. Как выяснила разведка США, российские спецслужбы пытались дискредитировать Байдена во время президентских выборов.

Кроме того, сегодня США объявили о введении новых санкций против России за использование химического оружия против российских граждан. Речь идет об отравлении оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипалей.

В ответ на это Россия отозвала из Вашингтона своего посла. МИД России хочет провести консультации с отозванным послом относительно дальнейших отношений с США.

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