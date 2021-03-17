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Россия отозвала посла из Вашингтона после новых санкций США

Новина українською → Москва, Среда 17 марта 2021 19:36
Россия отозвала посла из Вашингтона после новых санкций США Фото: МИД РФ (flickr.com mfarussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. Такое решение приняли после того, как Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против России.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Как пояснили в российском министерства, консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться" в контексте отношений между Россией и США.

"Для нас главное - определить, какими могут быть пути исправления находящихся в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - заявили в МИД.

Напомним, сегодня США объявили о введении новых санкций против России из-за отравления химическим оружием оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипалей в Солсбери. Санкции предусматривают экспортные ограничения на товары, связанные с национальной безопасностью.

Вместе с тем Министерство торговли США объявило, что вводит запрет на экспорт и импорт оружия и оборонных услуг в Россию. Эти ограничения начнут действовать уже завтра, 18 марта.

До этого президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей.

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