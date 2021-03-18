У Путіна різко відреагували на слова Байдена про "вбивцю"

У Кремлі назвали висловлювання президента США Джо Байдена про президента РФ Володимира Путіна "дуже поганими". Він назвав його вбивцею.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
За його словами, Байден однозначно не хоче налагоджувати відносини з Росією.
"Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США", - заявив Пєсков.
При цьому він не зміг сказати, чи планує сам Путін відреагувати на слова американського президента.
"Не можу вам точно сказати", - відповів Пєсков на відповідне питання.
Зазначимо, президент США Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року.
Після цього прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що адміністрація Джо Байдена буде застосовувати до Росії зовсім інший підхід, ніж адміністрація Дональда Трампа.
Зазначимо, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла з Вашингтона для консультацій.