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У Путіна різко відреагували на слова Байдена про "вбивцю"

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі назвали висловлювання президента США Джо Байдена про президента РФ Володимира Путіна "дуже поганими". Він назвав його вбивцею.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, Байден однозначно не хоче налагоджувати відносини з Росією.

"Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США", - заявив Пєсков.

При цьому він не зміг сказати, чи планує сам Путін відреагувати на слова американського президента.

"Не можу вам точно сказати", - відповів Пєсков на відповідне питання.

Зазначимо, президент США Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року.

Після цього прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що адміністрація Джо Байдена буде застосовувати до Росії зовсім інший підхід, ніж адміністрація Дональда Трампа.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла з Вашингтона для консультацій.

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Новини України Володимир ПутінДжозеф Байден
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