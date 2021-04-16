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У Путина резко отреагировали на новые санкции США: будет принцип взаимности

Автор: Анастасия Рокитна

Точки зрения президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения. Новые санкции Америки против РФ назвали неприемлемыми.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, неприемлемым остается санкционное пристрастие США. Песков заявил, что сроки возвращения посла России в США зависят от решения Путина.

"Принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения Путина", - прокомментировал Песков новые санкции США и высылку 10 сотрудников посольства.

Он отметил, что посол сейчас активно работает и с Министерством иностранных дел, и с законодателями, "у него нет дефицита в общении".

Отметим, президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Напомним, США и ЕС ввели новые санкции против РФ за оккупацию Крыма.

Также США ввели санкции против российских компаний за кибератаки.

Вместе с введением новых санкций США высылают десять российских дипломатов.

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Новости Украины Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиСанкцииРоссийская Федерация
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