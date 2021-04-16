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У Путіна різко відреагували на нові санкції США: буде принцип взаємності

Автор: Анастасія Рокитна

Точки зору президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена не збігаються у розумінні того, щоб вибудовувати відносини. Нові санкції Америки проти РФ назвали неприйнятними.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, залишається неприйнятною санкційна пристрасть США. Пєсков заявив, що терміни повернення посла Росії в США залежать від рішення Путіна.

"Принцип взаємності ніхто не відміняв, але все буде залежати від рішення Путіна", - прокоментував Пєсков нові санкції США і висилку 10 співробітників посольства.

Він зазначив, що посол зараз активно працює і з Міністерством закордонних справ, і з законодавцями, "у нього немає дефіциту в спілкуванні".

Зазначимо, президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Нагадаємо, США і ЄС ввели нові санкції проти РФ за окупацію Криму.

Також США ввели санкції проти російських компаній за кібератаки.

Разом з введенням нових санкцій США висилають десять російських дипломатів.

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Новини України Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиСанкціїРосійська Федерація
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