У Путина расценили слова Резникова как сигнал о выходе из минских соглашений

В Кремле заявили, что Украина должна официально подтвердить намерения пересмотреть минские соглашения. В ином случае РФ будет рассматривать это как отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о необходимости пересмотра соглашений, достигнутых в Минске.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - заявил Козак.

По его словам, это также будет означать, что президент Владимир Зеленский должен будет признать недействительной свою подпись под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Напомним, вчера вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр минских соглашений.

Отметим, в интервью РБК-Украина посол Франции Этьен де Понсен заявлял, что на сегодняшний день действительно есть потребность в разъяснениях и уточнениях минских соглашений, ведь они были заключены еще в 2014 и 2015 годах.

В начале июня Резников также заявлял, что действие минских соглашений давно закончилось, и Украине ничего не мешает війти из них в любое время.