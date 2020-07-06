Франция допускает уточнение минских соглашений

Фото: Этьен де Понсен (РБК-Украина)

Посол Франции заявил, что все стороны признают возможность этих разъяснений

Посол Франции Этьен де Понсен заявил, что любой дипломатический текст оставляет пространство для интерпретаций. Есть потребность в разъяснениях и уточнениях минских соглашений, ведь они были заключены еще в 2014 и 2015 годах.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, может ли быть подписан новый протокол, он ответил: "Наверное не "подписан", нет необходимости применять такой формально-юридический подход".

По словам посла, необходимо понимание, как реализовывать положения минских договоренностей.

"Особенно когда речь идет о выборах, о границе, когда речь доходит к деталям, надо их объяснить и описать. Украина должна получить контроль над границей, но есть вопрос по последовательности шагов и тому подобное", - заявил он.

Напомним, в Раде заявили, что Россия пытается сорвать минский процесс, и заявления президента РФ Владимира Путина настроены критически к Минску.

Отметим, что глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему Украина не может в одностороннем порядке выйти из минских договоренностей.

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Автор: Анастасия Рокитна