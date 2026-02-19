UA

Курс долара Економіка Авто Tech

У Путіна провокують Трампа на зняття санкцій з РФ, обіцяючи проекти на трильйони доларів

Фото: лідери РФ та США - Володимир Путін та Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Відміна санкцій проти Росії відповідає інтересам США, тому Вашингтон врешті-решт їх скасує, адже американському бізнесу невигідні ці обмеження.

Про це повідомив спецпредставник Кремля Кирило Дмітрієв, пише РБК-Україна з посиланням на його допис в Х.

Читайте також: Зеленський підписав санкції проти "тіньового флоту" РФ: під ударом і пропагандисти

Дмітрієв наголосив, що скасування антиросійських санкцій відповідає інтересам США, адже в такому разі країни чекають дуже вигідні спільні проекти натомість мільярдним втратам.

"США врешті-решт скасують санкції, оскільки санкції проти Росії коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів", - написав  він.

Спецпредставник Кремля також згадав у своєму дописі, що портфель потенційних американо-російських проектів перевищує 14 трильйонів доларів.

 

 

Санкції проти Росії

Як відомо, США з початку агресії Росії в Україні запровадили низку сакцій проти Москви, які зачепили бізнес, державні проекти, політичні фігури, тощо.

Однак за попередників нинішнього американського лідера Дональда Трампа - Джо Байдена, Барака Обами, офінансові обмеження проти Росії Вашигнтон вводив регулярно та систематично.

При Трампу санкції проти РФ вводили більш обережно. Наприклад, наразі в Білому домі стверджують - санкції вже готові, однак поки їх активовувати не збираються.

Водночас лідери Євросоюзу планують ухвалити новий, 20-й пакет санкцій проти РФ, який значною мірою буде спрямований на подолання "тіньового флоту" РФ - нелегальних нафтових танкерів, які намагаються функціонувати поза обмеженнями колективного Заходу і є головним джерелом прибутків до російського бюджету.

Це, своєю чергою, фінансує так звану військову машину Кремля.

