Санкції проти Росії

Як відомо, США з початку агресії Росії в Україні запровадили низку сакцій проти Москви, які зачепили бізнес, державні проекти, політичні фігури, тощо.

Однак за попередників нинішнього американського лідера Дональда Трампа - Джо Байдена, Барака Обами, офінансові обмеження проти Росії Вашигнтон вводив регулярно та систематично.

При Трампу санкції проти РФ вводили більш обережно. Наприклад, наразі в Білому домі стверджують - санкції вже готові, однак поки їх активовувати не збираються.

Водночас лідери Євросоюзу планують ухвалити новий, 20-й пакет санкцій проти РФ, який значною мірою буде спрямований на подолання "тіньового флоту" РФ - нелегальних нафтових танкерів, які намагаються функціонувати поза обмеженнями колективного Заходу і є головним джерелом прибутків до російського бюджету.

Це, своєю чергою, фінансує так звану військову машину Кремля.