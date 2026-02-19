Санкции против России

Как известно, США с начала агрессии России в Украине ввели ряд санкций против Москвы, которые затронули бизнес, государственные проекты, политические фигуры и тому подобное.

Однако при предшественниках нынешнего американского лидера Дональда Трампа - Джо Байдене, Бараке Обаме, финансовые ограничения против России Вашигнтон вводил регулярно и систематически.

При Трампе санкции против РФ вводили более осторожно. Например, сейчас в Белом доме утверждают - санкции уже готовы, однако пока их активировать не собираются.

В то же время лидеры Евросоюза планируют принять новый, 20-й пакет санкций против РФ, который в значительной степени будет направлен на преодоление "теневого флота" РФ - нелегальных нефтяных танкеров, которые пытаются функционировать вне ограничений коллективного Запада и являются главным источником доходов в российский бюджет.

Это, в свою очередь, финансирует так называемую военную машину Кремля.