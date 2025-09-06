UA

У Путіна проговорилися про "прозорість" листувань у месенджерах для ФСБ

Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що будь-які месенджери є абсолютно прозорою системою для спецслужб. Тобто, для ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське URA.RU.

Пєсков наголосив, що люди мають розуміти, що їхнє листування доступне.

"У корпоративних темах, у державних темах, у секретних питаннях, звичайно, ми повинні розуміти, що будь-які месенджери - це абсолютно прозора система. І люди, які використовують їх, мають розуміти, що вони всі прозорі. Для спецслужб, звичайно", - заявив Пєсков.

 

Контроль за месенджерами в РФ

Нагадаємо, в липні Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що глава Кремля Володимир Путін доручив встановити контроль над іноземними месенджерами.

Зокрема, йшлося про WhatsApp і Telegram, незважаючи на його російське походження.

Більш того, вже в серпні в WhatsApp заявили, що влада РФ намагається заблокувати сервіс в Росії. Однак компанія продовжить робити все можливе, щоб зберегти доступ.

Крім того, нещодавно стало відомо, що в Росії готуються до запуску нового державного месенджера Max. Як писало The New York Times, він стане обов'язковим на всіх нових смартфонах вже з вересня, тобто - починаючи з цього місяця.

Видання зазначало, що Росія активізує спроби встановити жорсткий державний контроль над інтернетом, обмежуючи доступ до іноземних сервісів.

