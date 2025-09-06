У Путина проболтались о "прозрачности" переписок в мессенджерах для ФСБ

Контроль за мессенджерами в РФ

Напомним, в июле Служба внешней разведки Украины сообщила, что глава Кремля Владимир Путин поручил установить контроль над иностранными мессенджерами.

В частности, речь шла о WhatsApp и Telegram, несмотря на его российское происхождение.

Более того, уже в августе в WhatsApp заявили, что власти РФ пытаются заблокировать сервис в России. Однако компания продолжит делать все возможное, чтобы сохранить доступ.

Кроме того, недавно стало известно, что в России готовятся к запуску нового государственного мессенджера Max. Как писало The New York Times, он станет обязательным на всех новых смартфонах уже с сентября, то есть - начиная с этого месяца.

Издание отмечало, что Россия активизирует попытки установить жесткий государственный контроль над интернетом, ограничения доступ к иностранным сервисам.