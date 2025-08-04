Інтернет під контролем Кремля: у РФ нові смартфони зобов'яжуть встановити месенджер MAX
Російська Федерація продовжує обмежувати свободу інтернету. Кремль активізує спроби встановити жорсткий державний контроль над інтернетом, обмежуючи доступ до іноземних сервісів та просуваючи внутрішні цифрові продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як пише видання, нещодавно російський диктатор Володимир Путін підписав закони, які ускладнюють використання VPN і доступ до закордонних платформ. Також у Росії готуються до запуску нового державного месенджера MAX. Він стане обов’язковим на всіх нових смартфонах уже з наступного місяця.
За даними ЗМІ, мета - витіснити росіян з відкритого інтернету у контрольоване цифрове середовище. За задумом російської влади MAX повинен стати аналогом китайського WeChat. У додатку планують об’єднати спілкування, оплату послуг, держсервіси та навчання. Вже зараз російських педагогів зобов’язують використовувати його в школах.
Водночас, експерти Human Rights Watch вважають, що Кремль хоче не лише контролювати контент, а й повністю ізолювати російський інтернет за китайською моделлю. Ці дії росіяни активізували після повномасштабного вторгнення в Україну.
Незважаючи на блокування Facebook, Instagram, Twitter і тиск на YouTube, Telegram та WhatsApp, нова хвиля цифрової централізації в Росії свідчить про прагнення Кремля встановити повний контроль над онлайн-простором. Йдеться не лише про контент, а й про маршрути передачі даних та поведінку користувачів у мережі.
Експерти зазначають: успіх цього плану залежатиме від того, наскільки органічно платформа MAX інтегрується в повсякденне життя росіян і чи зможе замінити звичні сервіси.
Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін доручив встановити контроль над іноземними месенджерами. Йдеться про WhatsApp, а також Telegram, попри його російське походження.
Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання іноземного програмного забезпечення, включаючи месенджери, розроблені у так званих "недружніх країнах".