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У Путина допускают отдельную встречу с Зеленским на нормандском саммите

Новости » Политика     27.11.2019 - 15:06
У Путина допускают отдельную встречу с Зеленским на нормандском саммите
Фото: Юрий Ушаков (kremlin.ru)

Помощник Путина не исключил такой возможности

Отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги Владимира Путина на саммите "нормандской четверки" в Париже может состояться. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

По его словам, отдельная встреча лидеров стран может состояться.

"Они (Путин и Зеленский, - ред.) будут находиться в одном помещении, думаю, они переговорят друг с другом", - сказал он.

Ушаков добавил, что проект документа по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже в общих чертах готов, но не исключено, что лидеры захотят внести изменения в его окончательную редакцию.

"Советники проработали документ, в основных чертах он готов. Но не исключено, что лидеры какие-то новые моменты захотят включить, и что-то будет изменяться. Могут быть и какие-то устные договоренности", - заявил он.

Ушаков не стал отвечать на вопрос о том, какие пункты включены в проект документа, указав, что "он подготовлен на уровне экспертов и должен быть утвержден лидерами, а они явно его еще не видели".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе и готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи. В то же время он не подтвердил информацию, что 9 декабря в Париже должна состояться его встреча с Путиным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская сторона на саммите "нормандской четверки" в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса.

Также сообщалось, что на этой встрече президент Украины Владимир Зеленский будет поднимать вопрос освобождения всех украинских пленных.

Как писало ранее РБК-Украина, источник издания одного из российских СМИ оценил вероятность проведения личной встречи лидеров двух стран как близкую к 100%. По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

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