Для Путіна позиція США є максимально важливою, - Буданов
Для російського диктатора Володимира Путіна позиція Сполучених Штатів Америки є максимально важливою.
Як повідомляє РБК-Україна, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону.
"Для очільника Кремля позиція США - максимально важлива. Але я хотів би сказати трохи інакше: так, ми багато в чому залежимо від багатьох факторів, які відбуваються у світі. Але наша доля - у наших руках. Що відбудеться через кілька днів, (коли спливе термін, який встановив Трамп для Путіна - ред.) - давайте зачекаємо, зрештою побачимо. Проте сподіватися ми маємо на себе", - сказав Буданов.
Відповідаючи на питання, яку оцінку він дав би анонсованим Трампом санкціям проти Індії та щодо інформації ЗМІ, що Путін все одно не налаштований завершувати війну, Буданов закликав людей не поспішати з висновками.
"Я акцентую на цьому увагу. Те, що відбувається у медіапросторі з абсолютно різних боків - з боку нашого противника, у нашому медіаполі, у медіаполі наших колег, побратимів, союзників, партнерів, кого завгодно - це потрібно правильно усвідомлювати. Кожна зі сторін намагається показати ситуацію у вигідному для себе на цей момент, підкреслюю - на цей момент - світлі. І кожна сторона переслідує свої власні цілі", - пояснив він.
На його думку, українцям потрібно сподіватися на себе і не поспішати приймати за чисту монету все, що лунає у ЗМІ різних країн світу.
"Потрібно бути обережнішими з інформацією, яка лунає у ЗМІ з різних країн світу. У всіх країн - абсолютно свої особисті державні - для них державні - цілі. І це нормально. Ми маємо поважати це і нормально до цього ставитися", - зазначив керівник ГУР.
Ультиматум Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зазначав, що якщо до 8 серпня Росія не піде на перемир'я з Україною, він запровадить проти Москви вторинні санкції та вторинні тарифи.
Також ЗМІ повідомляли, що влада США розглядає можливість запровадження санкцій проти "тіньового флоту". Такий сценарій готують на випадок, якщо Путін не піде на перемир'я з Україною.
Водночас у середу, 6 липня, Москву відвідає спецпредставник президента США Стів Віткофф. Одночасно з таким візитом до Києва може приїхати спецпредставник президента США Кіт Келлог.
Політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна припустив, що таким чином США можуть спробувати схилити Росію до перемир'я з Україною, хоч припинення вогню поки здається малоймовірним.