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Для Путина позиция США является максимально важной, - Буданов

Вторник 05 августа 2025 22:57
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Для Путина позиция США является максимально важной, - Буданов Фото: руководитель ГУР Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для российского диктатора Владимира Путина позиция Соединенных Штатов Америки является максимально важной.

Как сообщает РБК-Украина, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона.

"Для главы Кремля позиция США - максимально важна. Но я хотел бы сказать несколько иначе: да, мы во многом зависим от многих факторов, которые происходят в мире. Но наша судьба - в наших руках. Что произойдет через несколько дней, (когда истечет срок, который установил Трамп для Путина - ред.) - давайте подождем, в конце концов увидим. Однако надеяться мы должны на себя", - сказал Буданов.

Отвечая на вопрос, какую оценку он дал бы анонсированным Трампом санкциям против Индии и относительно информации СМИ, что Путин все равно не настроен завершать войну, Буданов призвал людей не спешить с выводами.

"Я акцентирую на этом внимание. То, что происходит в медиапространстве с совершенно разных сторон - со стороны нашего противника, в нашем медиаполе, в медиаполе наших коллег, собратьев, союзников, партнеров, кого угодно - это нужно правильно осознавать. Каждая из сторон пытается показать ситуацию в выгодном для себя на данный момент, подчеркиваю - на данный момент - свете. И каждая сторона преследует свои собственные цели", - пояснил он.

По его мнению, украинцам нужно надеяться на себя и не спешить принимать за чистую монету все, что звучит в СМИ разных стран мира.

"Нужно быть осторожнее с информацией, которая звучит в СМИ из разных стран мира. У всех стран - абсолютно свои личные государственные - для них государственные - цели. И это нормально. Мы должны уважать это и нормально к этому относиться", - отметил руководитель ГУР.

Ультиматум Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что если до 8 августа Россия не пойдет на перемирие с Украиной, он введет против Москвы вторичные санкции и вторичные тарифы.

Также СМИ сообщали, что власти США рассматривают возможность введения санкций против "теневого флота". Такой сценарий готовят на случай, если Путин не пойдет на перемирие с Украиной.

В то же время в среду, 6 июля, Москву посетит спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Одновременно с таким визитом в Киев может приехать спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина предположил, что таким образом США могут попытаться склонить Россию к перемирию с Украиной, хоть прекращение огня пока кажется маловероятным.

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