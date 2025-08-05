Для чого Віткоффа відправили до Москви, а Келлога - до Києва: політолог назвав цілі Трампа

Припинення вогню

"За різними повідомленнями, майже одночасно мають бути Віткофф у Москві, а Келлог - у Києві. Це означає, що, найімовірніше, є наміри домовитися по максимуму, якщо вийде. Поки що, на мою думку, це вкрай малоймовірно, але домовитися про те, щоб обидві сторони одночасно заявили про припинення вогню - це такий ідеалістичний сценарій, я б сказав", - вважає Фесенко.



Він пояснив, що Вашингтон також може спробувати домовитися про припинення вогню в повітрі та переговори про подальше перемир'я. Такий варіант трохи реалістичніший. Але поки що передумов, за яких Росія погодиться на такий сценарій, немає.

"Мій головний контраргумент, чому точно це не фінал: тому що якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) у рамках цього ультиматуму, який має завершитися 8 серпня, погодиться хоча б на припинення вогню - він фактично виконає ультиматум Трампа. І тоді Трамп - переможець, а Путін - програв", - звернув увагу політолог.

Водночас, за його словами, сторони також можуть домовитися про переговори в Стамбулі конкретно про припинення вогню, як це здійсненно, коли і на яких умовах.

Двосторонні відносини

Також Фесенко припустив, що Віткофф може обговорити в Москві про початок окремого переговорного треку щодо двосторонніх відносин, зокрема щодо ядерної деескалації.

При цьому Вашингтон і Москва можуть почати офіційні переговори про договір, який стосується обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Йдеться про ядерну зброю та всі носії.

"Цей договір зараз призупинено Росією, але формальний термін його дії закінчується наступного року. І потрібно починати переговори. У принципі, це теж може бути такою відповіддю США. Мовляв, починаємо переговори, а паралельно і про Україну будемо говорити", - вважає Фесенко.

Зустріч лідерів

Політолог припускає, що американські чиновники в Москві та Києві можуть обговорювати ймовірність зустрічі на рівні лідерів. Україна вже давно підтримала таку ініціативу.

"Це теж може бути предметом домовленостей або спроби домовитися, щоб така зустріч відбулася. Ну якщо не зараз, то, наприклад, трохи пізніше. Як кажуть у Росії, "після попередньої експертної роботи. Так що сплеск переговорів точно буде, але це більше схоже на пролог активних переговорів, які будуть пізніше восени", - зазначив Фесенко.