У Путіна не помічають напруженості у відносинах зі США через "Буревісник"

Випробування "Буревісника"

Росія днями оголосила про випробування крилатої ракети 9М730 "Буревісник" за участю російського диктатора Володимира Путіна.

За словами представників Кремля, тест відбувся 21 жовтня, політ тривав 15 годин, ракета пролетіла 14 000 км зі швидкістю близько 933 км/год.

Путін назвав систему "унікальним виробом" і розпорядився підготувати інфраструктуру для її застосування. Незалежних підтверджень цих даних немає. Підготовку до випробувань фіксували ще в серпні, а сам проєкт працює з 2001 року.

"Буревісник" позиціонують як крилату ракету з ядерною силовою установкою і майже глобальною дальністю. Для старту застосовується твердопаливний прискорювач. Довжина ракети близько 12 м (приблизно 9 м після відділення прискорювача), заявлена швидкість - 850-1300 км/год.

За даними західних дослідників, РФ проводила кілька десятків випробувань, з яких успішними вважають лише один-два.

Найрезонансніший інцидент - вибух зразка 8 серпня 2019 року в Архангельській області із загибеллю п'ятьох учених і короткочасним підвищенням радіації.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Путін має завершити війну проти України, а не випробовувати свої ракети.