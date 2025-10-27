У Путина не замечают напряженности в отношениях с США из-за "Буревестника"

Испытания "Буревестника"

Россия на днях объявила об испытании крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с участием российского диктатора Владимира Путина.

По словам представителей Кремля, тест прошел 21 октября, полет длился 15 часов, ракета пролетела 14 000 км со скоростью около 933 км/ч.

Путин назвал систему "уникальным изделием" и распорядился подготовить инфраструктуру для её применения. Независимых подтверждений этих данных нет. Подготовку к испытаниям фиксировали еще в августе, а сам проект работает с 2001 года .

"Буревестник" позиционируют как крылатую ракету с ядерной силовой установкой и почти глобальной дальностью. Для старта применяется твердотопливный ускоритель. Длина ракеты около 12 м (примерно 9 м после отделения ускорителя), заявленная скорость - 850–1300 км/ч.

По данным западных исследователей, РФ проводила несколько десятков испытаний, из которых успешными считают лишь один-два.

Самый резонансный инцидент - взрыв образца 8 августа 2019 года в Архангельской области с гибелью пяти ученых и кратковременным повышением радиации.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Путин должен завершить войну против Украины, а не испытывать свои ракеты.