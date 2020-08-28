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В России рассказали о сформированном резерве силовиков для Беларуси

Пятница 28 августа 2020 14:42
В России рассказали о сформированном резерве силовиков для Беларуси
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о сформированном резерве силовиков для Беларуси. Он считает, что его использовать не придется.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, резерв состоит из тех частей, которые в случае крайней нужды смогут помешать экстремистским действиям в республике.

"Я ничего не могу сказать о вооружении, их достаточно разумное количество", - сказал Песков, отказавшись рассказывать о численности резерва.

Также он добавил, что Путин исходит из того, что резерв использован не будет.

"Здесь важно осознавать, и президент это подчеркнул, что это именно резерв, и нет никакой необходимости его задействовать... И мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией Беларусь не столкнется", - добавил пресс-секретарь.

Он также уверен в том, что готовность перебросить силовиков в Беларусь никак не повлияет на отношения между русскими и белорусами.

"Никоим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

На это заявление уже отреагировали Польша и Германия, немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что Путин не будет отправлять российские войска на территорию Беларуси.

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