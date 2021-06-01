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У Путина подтверждают планы по нормандской встрече на уровне МИД. Даты пока нет

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Москва, Вторник 01 июня 2021 13:00
У Путина подтверждают планы по нормандской встрече на уровне МИД. Даты пока нет Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Стороны нормандского формата по урегулированию на Донбассе договариваются о встрече на уровне министров иностранных дел. Но даты такой встречи пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - отметил Песков.

Отметим, вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что на прошлой встрече нормандских советников представители Германии и Франции на прямой вопрос не смогли ответить, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

Он также говорил, что Германия не предоставляла Украине никакой военной помощи, хотя и могла. В частности, Киев заинтересован в немецких военных кораблях и другом вооружении.

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