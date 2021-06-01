У Путина подтверждают планы по нормандской встрече на уровне МИД. Даты пока нет

Стороны нормандского формата по урегулированию на Донбассе договариваются о встрече на уровне министров иностранных дел. Но даты такой встречи пока нет.

"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - отметил Песков.

Отметим, вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.