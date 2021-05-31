Макрон заявил, что согласовал с Зеленским и Путиным встречу глав МИД в нормандском формате

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формат е на уровне глав МИД. Он отметил, что в этих переговорах нужна решительность и постоянство.

Об этом Макрон сообщил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров.

Макрон отметил, что провел переговоры с Зеленским и Путиным, в ходе которых ему удалось договориться о проведении встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

"Она позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств", - сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что считает нормандский формат наиболее полезным для урегулирования кризиса в Украине. "Я не вижу ничего более полезного, чем нормандский формат и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство", - добавил Макрон.