У Путіна підтверджують плани щодо нормандської зустрічі на рівні МЗС. Дати поки немає

Сторони нормандського формату щодо врегулювання на Донбасі домовляються про зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Але дати такої зустрічі поки немає.

"В ході телефонних розмов Путіна і з Макроном, і з Меркель неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. І принципово різні сторони з цим згодні. Але поки дата не визначена", - зазначив Пєсков.

Відзначимо, вчора президент Франції Еммануель Макрон заявив, що домовився з Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС.