Крим, НАТО, санкції: Reuters дізналося різницю мирних планів США і Євросоюзу

Європейські та українські чиновники цього тижня виступили проти деяких пропозицій США про те, як покласти край війні Росії в Україні. Вони висунули зустрічні пропозиції з питань від території до санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пакети пропозицій були вироблені під час переговорів між офіційними особами США, Європи та України в Парижі 17 квітня і в Лондоні 23 квітня.

Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання територіальних питань, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки та чисельності українських збройних сил.

Документи, з якими ознайомилося агентство Reuters, уперше показують ці розбіжності в повній і докладній формі.

Перший текст відображає пропозиції, передані посланцем Трампа Стівом Віткоффом європейським чиновникам у Парижі, які, своєю чергою, були передані українцям. Держсекретар США Марко Рубіо охарактеризував ці пропозиції як "широкі рамки" для виявлення відмінностей між сторонами.

Другий текст з'явився за тиждень у результаті переговорів між українськими та європейськими чиновниками в Лондоні і був переданий американській стороні, повідомили джерела.

Президент Володимир Зеленський заявив, що документ із пропозиціями, виробленими під час переговорів у середу в Лондоні, тепер перебуває на столі Трампа.

Порівняння документів

Що стосується території, пропозиції Віткоффа передбачали юридичне визнання США контролю Росії над Кримом, українським півостровом, який Москва захопила і 2014 року, а також фактичне визнання контролю Росії над районами півдня і сходу України, які контролюються силами Москви.

Навпаки, європейський та український документ відкладають детальне обговорення території до укладення угоди про припинення вогню, і в документі не згадується визнання російського контролю над будь-якою українською територією.

Що стосується довгострокової безпеки України, то в документі Віткоффа йдеться про те, що Україна матиме "надійну гарантію безпеки" з європейськими та іншими дружніми державами, які виступатимуть гарантами. Жодних додаткових подробиць із цього приводу не наводиться, але йдеться про те, що Київ не прагнутиме вступити до НАТО.

Документ, що конкурує, конкретніший: у ньому йдеться про те, що не буде жодних обмежень на українські сили і жодних обмежень на розміщення союзниками України своїх військових сил на українській території.

У ньому пропонуються надійні гарантії безпеки для Києва, зокрема з боку Сполучених Штатів, у рамках угоди на кшталт статті 5, що є посиланням на положення НАТО про взаємну оборону.

Що стосується економічних заходів, то в пропозиціях Віткоффа йдеться про те, що санкції, які діють відносно Росії з моменту окупації Криму в 2014 році, будуть зняті в рамках обговорюваної угоди.

У контрпропозиціях ідеться, що санкції будуть "поступово пом'якшені" після досягнення стійкого миру і що санкції можуть бути відновлені, якщо Росія порушить умови мирної угоди.

Європейський та український документ також пропонує Україні отримати фінансову компенсацію за шкоду, завдану війною, з російських активів за кордоном, які були заморожені. Текст Віткоффа говорить тільки про те, що Україна отримає фінансову компенсацію, не вказуючи джерело грошей.