У Путіна зробили заяву після атаки російських дронів на Польщу

Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із російськими дронами в Польщі, який стався в ніч на 10 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Питання про порушення повітряного простору Польщі безпілотниками Пєсков переадресував на Міноборони.
Також прессекретар російського диктатора заявив, що йому "не відомо" про те, щоб до Кремля надходили запити на контакти від керівництва Польщі.
У ніч на 10 вересня в Польщу вторглися російські БпЛА - в уряді країни заявили про 19 безпілотників, 4 з яких збили.
Через інцидент у небо підняли чергову авіацію, кілька аеропортів припинили роботу через небезпеку.
Зранку перші особи держави провели екстрені збори, також Варшава закликала Альянс застосувати статтю 4 НАТО, яка передбачає консультації країн-членів у разі загрози.
Невдовзі на дрони в польському небі відреагували в ЄС та низці інших країн, висловивши слова солідарності. Але прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "тільки слів замало" і додав - вимагатиме більше від союзників по НАТО.
Примітно, що в НАТО дали формальний коментар стосовно дронів у Польщі і заявили лише про тісні контакти генсека з керівництвом країни.
Тим часом президент США Дональд Трамп відмовився коментувати вторгнення безпілотників у польське небо.
Також ми писали про те, що РФ готувала удари по Польщі та Литві кілька місяців. Про це свідчили знахідки сім-карт цих країн, знайдені в уламках збитих в Україні дронів.