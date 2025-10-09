У Путіна передумали щодо "вичерпаного імпульсу" для завершення війни в Україні

Спочатку в Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України. Проте у Кремлі передумали й вже назвали цю заяву докорінно невірною.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника російського диктатора Юрія Ушакова, яку наводять російські ЗМІ.

"Заяви про "вичерпання імпульсу Анкоріджу" для врегулювання війни в Україні докорінно не вірні. Контакти між представниками адміністрацій президентів Росії та США проводяться постійно", - сказав помічник Путіна.

Ушаков також стверджує, що домовленості, досягнуті між президентами Росії та США Володимиром Путіним та Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці, "не всім подобаються".

Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 7 жовтня охарактеризував діалог між США та Росією як "пригнічений", зауваживши, що, хоч розмови тривають, "поки що не ухвалено жодних серйозних рішень".