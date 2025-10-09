У Путіна передумали щодо "вичерпаного імпульсу" для завершення війни в Україні
Спочатку в Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України. Проте у Кремлі передумали й вже назвали цю заяву докорінно невірною.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника російського диктатора Юрія Ушакова, яку наводять російські ЗМІ.
"Заяви про "вичерпання імпульсу Анкоріджу" для врегулювання війни в Україні докорінно не вірні. Контакти між представниками адміністрацій президентів Росії та США проводяться постійно", - сказав помічник Путіна.
Ушаков також стверджує, що домовленості, досягнуті між президентами Росії та США Володимиром Путіним та Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці, "не всім подобаються".
Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 7 жовтня охарактеризував діалог між США та Росією як "пригнічений", зауваживши, що, хоч розмови тривають, "поки що не ухвалено жодних серйозних рішень".
Що передувало
Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про "вичерпання імпульсу" щодо врегулювання війни проти України, який з’явився після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа на Алясці.
Зустріч на Алясці
Як відомо, 15 серпня президенти США Дональд Трамп і російській диктатор Володимир Путін провели зустріч на авіабазі Елмендорф біля Анкориджа в штаті Аляска.
Після цього США та Україна ініціювали переговори з Росією на рівні лідерів. Однак Путін фактично відмовився від зустрічі, зокрема запропонувавши Володимиру Зеленському приїхати до Москви.
Президент України підкреслював, що Росія не зацікавлена в мирі, ухиляється від переговорів на найвищому рівні та подає відповідні сигнали.