У Путина озвучили ожидания от переговоров Зеленского, Макрона и Меркель

В Кремле озвучили ожидания от переговоров президента Украины Владимира Зеленского, лидера Фрации Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель . В РФ опять говорят о "провокациях" Украины на Донбассе.

У Путина ожидают, что Меркель и Макрон смогут донести до Зеленского тезис о необходимости "прекратить провокации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины".

"Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - отметил он.

Отметим, что обострение на Донбассе началось после того, как в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных.