UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина озвучили ожидания от переговоров Зеленского, Макрона и Меркель

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле озвучили ожидания от переговоров президента Украины Владимира Зеленского, лидера Фрации Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. В РФ опять говорят о "провокациях" Украины на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

У Путина ожидают, что Меркель и Макрон смогут донести до Зеленского тезис о необходимости "прекратить провокации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины".

"Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - отметил он.

Отметим, что обострение на Донбассе началось после того, как в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начинают переговоры. К ним потом присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Отметим, украинский лидер считает, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись. Стягивание российских войск к украинским границам президент Украины Владимир Зеленский считает давлением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинАнгела МеркельВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
Читайте также
Поведение Москвы может вдохновить другие страны забрать соседние территории, - Зеленский
Зеленский назвал три условия для достижения мира на Донбассе
Прогноз погоды