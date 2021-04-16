RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Путіна озвучили очікування від переговорів Зеленського, Макрона і Меркель

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі озвучили очікування від переговорів президента України Володимира Зеленського, лідера Фракції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель. У РФ знову говорять про "провокації" України на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

У Путіна очікують, що Меркель і Макрон зможуть донести до Зеленського тезу про необхідність "припинити провокації на лінії зіткнення на південному сході України".

"Для нас було б дуже важливо, щоб і пан Макрон, і пані Меркель під час конференц-колла з паном Зеленським використовували свій вплив і донесли до глави української держави тезу про необхідність рішучого припинення будь-яких провокаційних дій на лінії зіткнення і акцентували необхідність безумовного дотримання режиму припинення вогню", - зазначив він.

Зазначимо, що загострення на Донбасі почалось після того, як в результаті обстрілів бойовиків загинули четверо українських військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон починають переговори. До них потім приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Зазначимо, український лідер вважає, що Росія намагається провокувати Україну і хоче, щоб українці боялися. Стягання російських військ до українських кордонів президент України Володимир Зеленський вважає тиском.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінАнгела МеркельВолодимир ЗеленськийЕммануель Макрон
Читайте також
Поведінка Москви може надихнути інші країни забрати сусідні території, - Зеленський
Зеленський назвав три умови для досягнення миру на Донбасі
Прогноз погоди