У Путина ответили Зеленскому на слова о гарантиях безопасности для Украины

Он заявил, что идеи по "гарантиям безопасности" РФ должны получить какое-то продолжение, будут контакты с США на различных уровнях.

Песков также прокомментировал слова Зеленского по гарантиям безопасности Украины. Он ответил: "Нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех".

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что Украине нужны гарантии безопасности не хуже, чем в НАТО.

"НАТО - по сути, единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться… Но на этом пути большое расстояние - годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", - заявил он.

Какие "гарантии безопасноти" требует Россия

Вашингтон вчера получил реакцию от Москвы на ответ по "гарантиям безопасности". Он состоит из двух частей. В первой говорилось о не расширении НАТО, не размещении ударного вооружения и возвращение Военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. В этом РФ отказали и с этим Кремль не хочет соглашаться.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

Отметим, "гарантии безопасности" РФ предполагают невступление Украины в Альянс.