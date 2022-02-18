У Путіна відповіли Зеленському на слова про гарантії безпеки для України

Він заявив, що ідеї щодо "гарантій безпеки" РФ мають отримати якесь продовження, будуть контакти зі США на різних рівнях.

Пєсков також прокоментував слова Зеленського щодо гарантій безпеки України. Він відповів: "Не можна обговорювати гарантії безпеки однієї країни, не враховуючи інтереси всіх".

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки не гірші, ніж у НАТО.

"НАТО - по суті, єдиний із існуючих сьогодні союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися… Але на цьому шляху велика відстань - роки і місяці, особливо якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не має поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", - заявив він.

Які "гарантії безпеки" вимагає Росія

Вашингтон учора отримав реакцію від Москви на відповідь щодо "гарантій безпеки". Вона складається із двох частин. У першій йшлося про нерозширення НАТО, нерозміщення ударного озброєння та повернення Військово-технічної конфігурації в Європі на позиції 1997 року. У цьому РФ відмовили і із цим Кремль не хоче погоджуватися.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

Зазначимо, "гарантії безпеки" РФ передбачають невступ України до Альянсу.