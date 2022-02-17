ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины

Новина українською →
Киев, Четверг 17 февраля 2022 18:16
Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо глобальный документ с гарантиями безопасностями. По его словам, в документе должно быть от трех пунктов по безопасности страны.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Вторжение России в Украину
NEWS
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
DAILY
Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий