Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо глобальный документ с гарантиями безопасностями. По его словам, в документе должно быть от трех пунктов по безопасности страны.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО.