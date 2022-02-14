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Лавров об ответе США на "гарантии": мы их не можем принять

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Понедельник 14 февраля 2022 15:05
Лавров об ответе США на "гарантии": мы их не можем принять Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может принять ответ Соединенных Штатов по "гарантиям безопасности". Поскольку Вашингтон в своем ответе заявил, что государства могут сами выбирать союзы и присоединяться к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание у президента РФ Владимира Путина.

"Ответ США прежде всего нас интересует потому, что понятно кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что ответ США по "гарантиям безопасности" состоит из двух частей. В первой говорилось о не расширении НАТО, не размещении ударного вооружения и возвращение Военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года.

"По этим вопросам ответ отрицательный и он нас удовлетворить не может. В ответе сказано, что превыше всего - это право другого государства собирать Союза присоединяться к ним менять свои союзы и это не обсуждается", - заявил Лавров.

По его словам, вторая часть ответа США заключалась в праве стран выбирать собственные союзы.

"Вторая часть пакета заключается в том, что право каждого государства выбирать союзами ограничено его же обязательствами, и укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства. Второй момент важный заключается в том ,что ни одна страна, ни организацию по стране может доминировать в пространстве ОБСЕ", - добавил Лавров.

Напомним, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

Кроме того, представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".

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