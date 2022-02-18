ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Путина ответили Зеленскому на слова о гарантиях безопасности для Украины

Новина українською →
Москва, Пятница 18 февраля 2022 12:04
У Путина ответили Зеленскому на слова о гарантиях безопасности для Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО. В Кремле отреагировали на такое заявление украинского лидера и сказали, что "нужно учитывать интересы всех".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Он заявил, что идеи по "гарантиям безопасности" РФ должны получить какое-то продолжение, будут контакты с США на различных уровнях.

Песков также прокомментировал слова Зеленского по гарантиям безопасности Украины. Он ответил: "Нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех".

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что Украине нужны гарантии безопасности не хуже, чем в НАТО.

"НАТО - по сути, единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться… Но на этом пути большое расстояние - годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", - заявил он.

Какие "гарантии безопасноти" требует Россия

Вашингтон вчера получил реакцию от Москвы на ответ по "гарантиям безопасности". Он состоит из двух частей. В первой говорилось о не расширении НАТО, не размещении ударного вооружения и возвращение Военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. В этом РФ отказали и с этим Кремль не хочет соглашаться.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

Отметим, "гарантии безопасности" РФ предполагают невступление Украины в Альянс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Украина
NEWS
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти