У Путіна відповіли на заяву про причетність РФ до посадки Ryanair в Білорусі

У Британії допустили причетність Росії до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську . У Кремлі такі заяви назвали неадекватними.

Він заявив, що це "нав'язлива ідея звинуватити Росію у всьому і вся".

"Напевно, вже скоро дійде до того, що Росія буде звинувачуватися просто у факті свого існування", - сказав Пєсков.

Прес-секретар Путіна заявив, що Кремль "терпляче" спостерігає за ситуацією в Мінську.

"Ми не погоджуємося з цим (заявою про причетність РФ до посадки Ryanair, - ред.). Але розуміємо, що це той випадок, коли, напевно, навіть немає сенсу намагатися щось пояснити", - повідомив Пєсков.

Раніше голова МЗС Великобританії заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.

На питання в парламенті про можливу причетність Росії до інциденту, міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав: "У нас немає чітких деталей щодо цього".