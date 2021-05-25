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У Путіна відповіли на заяву про причетність РФ до посадки Ryanair в Білорусі

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Москва, Вівторок 25 травня 2021 13:05
У Путіна відповіли на заяву про причетність РФ до посадки Ryanair в Білорусі Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Британії допустили причетність Росії до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську. У Кремлі такі заяви назвали неадекватними.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

Він заявив, що це "нав'язлива ідея звинуватити Росію у всьому і вся".

"Напевно, вже скоро дійде до того, що Росія буде звинувачуватися просто у факті свого існування", - сказав Пєсков.

Прес-секретар Путіна заявив, що Кремль "терпляче" спостерігає за ситуацією в Мінську.

"Ми не погоджуємося з цим (заявою про причетність РФ до посадки Ryanair, - ред.). Але розуміємо, що це той випадок, коли, напевно, навіть немає сенсу намагатися щось пояснити", - повідомив Пєсков.

Раніше голова МЗС Великобританії заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.

На питання в парламенті про можливу причетність Росії до інциденту, міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав: "У нас немає чітких деталей щодо цього".

Нагадаємо, Польща хоче отримати доступ до "чорних скриньок" літака, в якому летів Роман Протасевич.

Сьогодні було прийнято рішення про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

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