У Путіна відповіли на пропозицію Ердогана щодо зустрічі із Зеленським

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував запрошення українського лідера Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна до Туреччини . Він заявив, що у Кремлі вітають зусилля будь-яких країн для врегулювання ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА "Новости" у Telegram .

За словами Пєскова, місце переговорів для врегулювання ситуації в Україні другорядне. Він наголосив, що проблема пов'язана з реалізацією Києвом Мінських угод.

"Якщо Туреччина може вплинути на Київ і спонукати його на виконання зобов'язань за Мінськими угодами, це можна лише вітати", - заявив представник Кремля.