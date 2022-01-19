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Эрдоган в ближайшее время посетит Украину. Встретится с Зеленским

Новина українською →
Турция, Среда 19 января 2022 09:22
Эрдоган в ближайшее время посетит Украину. Встретится с Зеленским Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие недели совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня. Он встретится с президентов Украины Владимиром Зеленским, параллельно будет поддерживаться контакт и с российской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New.Fox-24.

"Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели", - сообщил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Он также отметил, что Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

"В то же время мы будем в тесном контакте с россиянами, чтобы избежать любых военных действий с серьезными и необратимыми последствиями", - заявил он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что считает, что новое вторжение России в Украину нереалистично. По его словам, Украина не обычная страна, Украина - сильное государство.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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