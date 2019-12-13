У Путина ответили на идею Зеленского о пересмотре минских соглашений

Для пересмотра минских соглашений по урегулированию на Донбассе нужна обоюдная воля сторон конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков напомнил, что в итоговом документе нормандской встречи в Париже говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата.

"Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам нормандского формата...Для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен", - заявил Песков.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текст минских договоренностей необходимо изменить, несмотря на сложность этого процесса.

Напомним, вчера представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что никаких изменений в минские договоренности не будет и быть не может, а сами соглашения нерушимы.

До этого представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников отмечал, что изменения в минские соглашения подготовят к следующей нормандской встрече.