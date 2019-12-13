У Путіна відповіли на ідею Зеленського про перегляд мінських угод

Для перегляду мінських угод щодо врегулювання на Донбасі потрібна взаємна воля сторін конфлікту. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков нагадав, що в підсумковому документі нормандської зустрічі в Парижі йдеться, що мінські угоди продовжують бути основою роботи нормандського формату.

"Якщо після понеділка сталася якась зміна позицій однієї зі сторін, а саме Києва, то це питання, яке належить довго і напружено аналізувати всім трьом іншим учасникам нормандського формату...для будь-яких новацій потрібна обопільна воля сторін конфлікту, без цього розмова малоперспективна", - заявив Пєсков.

Відзначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що текст мінських домовленостей необхідно змінити, незважаючи на складність цього процесу.

Нагадаємо, вчора представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що ніяких змін в мінські домовленості не буде і бути не може, а самі угоди непорушні.

До цього представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков відзначав, що зміни в мінські угоди підготують до наступної нормандської зустрічі.