Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предложил формат переговоров: Украина, Россия, США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) могут помочь Киеву в возвращении Крыма. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Зеленский предложил формат переговоров: Украина, Россия, США.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал он.

Украинский президент отметил, что будет поднимать этот вопрос на нормандской встречи.

"Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", - заявил он.

Напомним, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях. Ранее в СМИ появилась информация, что в программе "Погода" Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ.

Добавим, представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявлял, что Украина на сегодняшний день не рассматривает вариант применения вооруженных сил для освобождения оккупированного Крыма.