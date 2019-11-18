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Россия начала передачу захваченных кораблей Украине

Новости » Политика     18.11.2019 - 12:15
Россия начала передачу захваченных кораблей Украине
Фото: захват украинских кораблей (из открытых источников)

Передача кораблей проходит возле побережья Крыма

Российская Федерация начала передачу украинских кораблей, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщается, что по состоянию на 12:00 по киевскому времени процесс передачи кораблей начался.

Также сообщается, что данный процесс может занять несколько часов.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва якобы никогда не отрицала возможности возвращения украинских кораблей. В частности, в июне посольству Украины сообщили о возможностях, которые Киев мог задействовать для освобождения моряков и кораблей.

Отметим, украинские буксиры Sapfir, Titan и Hajdamaka вышли из портов еще 16 ноября. Данные суда будут участвовать в передаче захваченных Россией военных кораблей. По информации ФСБ Российской Федерации, корабли будут переданы в соответствии с достигнутыми украинско-российскими договоренностями.

Российские военные захватили корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива вместе с экипажем, который состоял из 24 человек.

Три украинских буксира продолжают движение к Керченскому проливу
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