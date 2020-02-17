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У Путина отрицают поездку Патрушева в Оман

Новости » Политика     17.02.2020 - 12:54
У Путина отрицают поездку Патрушева в Оман
Фото: Николай Патрушев (wikipedia.org)

В Кремле опровергли информацию из расследования украинских "Схем"

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев не осуществлял поездку в Оман в январе 2020 года, о которой говорится в расследовании украинской программы "Схемы". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Патрушев вообще не посещал Оман в январе.

"Нет, не был (Патрушев в Омане, - ред.). Это абсолютно ложная информация", - заявил Песков.

Напомним, на прошлой неделе в эфир вышла программа "Схемы", журналисты которой со ссылками на источники заявили, что Патрушев летал в Оман на чартере в то время, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. При этом поездка Патрушева в расследовании напрямую увязывают с Зеленским, якобы украинский президент вернулся в Киев тем же бортом, на котором прилетал секретарь российского Совбеза.

Офис президента Украины назвал расследование клеветой и заявил, что будет подавать в суд на журналистов. В ответ журналисты заявили, что в их материале нет утверждения, что встреча между Зеленским и Патрушевым действительно состоялась, а также, что Офис президента изначально скрывал поездку президента в Оман, из-за чего у общественности осталось много вопросов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийОманНиколай Патрушев
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