UA: Перший ответил на намерение ОП подать в суд на "Схемы"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Общественный вещатель напомнил о запрете на вмешательство органов власти в работу НОТУ

Общественный вещатель UA: Перший поддержал намерение Офиса президента подать в суд на программу журналистов "Схемы" относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман, при этом призвав не вмешиваться в деятельность Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом говорится в заявлении Общественного вещателя.

Как отметил вещатель, программа "Схемы: коррупция в деталях" является независимым продуктом, который транслируется в эфире телеканала UA: Перший на договорных условиях.

"Общественный вещатель никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов, которые изготавливают программу "Схемы: коррупция в деталях". Учитывая сказанное выше Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса президента обращаться в суд с целью опровержения информации, если она действительно окажется такой, что не соответствует действительности. Убеждены, что именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе", - говорится в заявлении.

Также в НОТУ рекомендовали Офису президента обратиться в Комиссию по журналистской этике и Независимый медийный совет относительно достоверности информации в сюжете журналистов "Схем".

При этом вещатель напомнил Офису президента, что законодательство Украины запрещает органам государственной власти вмешиваться в работу НОТУ.

Напомним, 13 февраля на UA: Перший вышел сюжет журналистов "Схем", в котором сообщалось, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский. При этом Патрушев прилетел в Оман тем же самолетом, которым Зеленский возвращался в Украину.

В Офисе президента назвали информацию о возможной встрече между Зеленским и Патрушевым неправдивой и заявили, что планируют подать в суд на журналистов "Схем". Кроме этого призвали руководство UA: Перший обратить внимание на распространение "информации, которая не соответствует действительности".