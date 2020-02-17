У Путіна заперечують поїздку Патрушева до Оману

Фото: Микола Патрушев (wikipedia.org)

У Кремлі спростували інформацію з розслідування українських "Схем"

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев не здійснював поїздку до Оману у січні 2020 року, про яку ідеться у розслідуванні української програми "Схеми". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, Патрушев взагалі не відвідував Оман в січні.

"Ні, не був (Патрушев в Омані, - ред.). Це абсолютно неправдива інформація", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, минулого тижня в ефір вийшла програма "Схеми", журналісти якої з посиланнями на джерела заявили, що Патрушев літав в Оман на чартері в той час, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. При цьому поїздку Патрушева в розслідуванні безпосередньо пов'язують із Зеленським, нібито український президент повернувся до Києва тим же бортом, на якому прилітав секретар російського Радбезу.

Офіс президента України назвав розслідування наклепом і заявив, що подаватиме в суд на журналістів. У відповідь журналісти заявили, що в їх матеріалі немає твердження, що зустріч між Зеленським і Патрушевим дійсно відбулась, а також, що Офіс президента спочатку приховував поїздку президента до Оману, через що у громадськості залишилося багато питань.