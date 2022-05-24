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У Путина отреагировали на задержание Додона: это внутреннее дело Молдовы

Новина українською →
Москва, Вторник 24 мая 2022 12:59
У Путина отреагировали на задержание Додона: это внутреннее дело Молдовы Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Задержание бывшего президента Игоря Додона является внутренним делом Молдовы. Москва лишь хочет быть уверена в том, что все его права будут соблюдены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это внутреннее дело Молдовы... Мы встревожены, что опять подобны практика применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений с Россией", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Кремль хочет быть уверенным в соблюдении всех законных прав Додона.

Напомним, сегодня правоохранительные органы Молдовы задержали Додона по делу о пассивной коррупции, финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении.

Дело "кулек" касается якобы незаконном получении финансирования для Партии социалистов в 2019 году. Два года назад в публичном доступе появилось видео, на котором олигарх Влад Плахотнюк пытается вручить Додону пакет с деньгами, то тот просил передать его другим членам своей партии.

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