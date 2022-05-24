У Путина отреагировали на задержание Додона: это внутреннее дело Молдовы

Задержание бывшего президента Игоря Додона является внутренним делом Молдовы. Москва лишь хочет быть уверена в том, что все его права будут соблюдены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это внутреннее дело Молдовы... Мы встревожены, что опять подобны практика применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений с Россией", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Кремль хочет быть уверенным в соблюдении всех законных прав Додона.