У Путіна відреагували на затримання Додона: це внутрішня справа Молдови
Затримання колишнього президента Ігоря Додона є внутрішньою справою Молдови. Москва лише хоче бути впевнена в тому, що всі його права будуть дотримані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Це внутрішня справа Молдови... Ми стривожені, що знову подібні практика застосовується щодо тих, хто є прихильниками розвитку дружніх відносин з Росією", - зазначив він.
Він також підкреслив, що Кремль хоче бути впевненим у дотриманні всіх законних прав Додона.
Нагадаємо, сьогодні правоохоронні органи Молдови затримали Додона у справі про пасивну корупцію, фінансування політичної партії злочинною організацією, державну зраду та незаконне збагачення.
Справа "кульок" стосується нібито незаконному отриманні фінансування для Партії соціалістів у 2019 році. Два роки тому у публічному доступі з'явилося відео, на якому олігарх Влад Плахотнюк намагається вручити Додону пакет з грошима, то той просив передати його іншим членам своєї партії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.