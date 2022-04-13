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У Путина отреагировали на предложение обменять Медведчука: он не гражданин России

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение Украины обменять украинского депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Представитель Кремля заявил, что украинский политик не гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова росСМИ.

"Обмен, о котором заговорили в Киеве - он (Медведчук - ред.) не гражданин России и не имеет отношения к (так называемой - ред) "военной операции", он иностранный политический деятель", - сказал Песков.

Представитель Кремля отрицает "закулисные" отношения Медведчука и Москвы. Песков добавил, что пока неизвестно, хочет ли украинский депутат участия России в сложившейся ситуации.

Напомним, ранее в России из-за задержания Медведчука перешли к угрозам и оскорблениям украинской власти.

Отметим, о задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Как отметили в Офисе президента, депутата задержали не в Киеве.

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