У Путина отреагировали на предложение обменять Медведчука: он не гражданин России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение Украины обменять украинского депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука . Представитель Кремля заявил, что украинский политик не гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова росСМИ.

"Обмен, о котором заговорили в Киеве - он (Медведчук - ред.) не гражданин России и не имеет отношения к (так называемой - ред) "военной операции", он иностранный политический деятель", - сказал Песков.

Представитель Кремля отрицает "закулисные" отношения Медведчука и Москвы. Песков добавил, что пока неизвестно, хочет ли украинский депутат участия России в сложившейся ситуации.