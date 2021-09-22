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У Путина отреагировали на покушение на Шефира

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Среда 22 сентября 2021 14:13
У Путина отреагировали на покушение на Шефира Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на покушение на Сергея Шефира - помощника президента Украины Владимира Зеленского. Он отрицает причастность РФ к этому событию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Песков опровергает версию о "российском следе".

"С реальным положением дел ничего общего не имеет", - сказал он в ответ на версию о причастности России к покушению.

Песков также добавил, что заявления украинских политиков версии о "российском следе" можно объяснить экзальтированным эмоциональным состоянием.

Напомним, машину Сергея Шефира обстреляли сегодня утром.

Руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко рассказал, что в деле о покушении рассматриваются несколько версий, но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, кто стоит за покушением.

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