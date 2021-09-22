У Путіна відреагували на замах на Шефіра
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на замах на Сергія Шефіра - помічника президента України Володимира Зеленського. Він заперечує причетність РФ до цієї події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Пєсков спростовує версію про "російський слід".
"З реальним станом справ нічого спільного не має", - сказав він у відповідь на версію про причетність Росії до замаху.
Пєсков також додав, що заяви українських політиків про "російський слід" можна пояснити екзальтованим емоційним станом.
Нагадаємо, машину Сергія Шефіра обстріляли сьогодні вранці.
Керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко розповів, що у справі про замах розглядаються кілька версій, але їх поки не будуть озвучувати, щоб не нашкодити слідству.
Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не знає, хто стоїть за замахом.